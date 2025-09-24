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До старта забега TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского осталось меньше 2 недель
Фитнес

24 сентября 2025, 16:55

1 мин.

До старта забега TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского осталось меньше 2 недель

Мария Задорожная
Автор
TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского.
Фото Официальный аккаунт TOPSKI FAMILY, соцсети

5 октября в Москве в Парке Победы состоится пятый забег для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского. Участникам предстоит пробежать дистанции от 500 м до 3 км (детям) и от 3 км до 10 км (взрослым). Также организаторы предусмотрели корпоративную и семейную эстафеты. Кроме того, в рамках события впервые пройдет старт «северной (скандинавской) ходьбы» на 3 км. Разминку перед стартами проведут звезды спорта.

Еще гости и участники мероприятия смогут насладиться шоу барабанщиков, испытать удачу в лотерее и попробовать полевую кухню. Для маленьких гостей организуют анимацию и конкурсы. Весь забег драйвовое настроение будут задавать диджей-сет и живые выступления музыкантов. На финише участники получат уникальную авторскую медаль и другие призы.


Чтобы принять участие в забеге, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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