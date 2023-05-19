Дизайнер рассказала, какая одежда не подойдет для занятий спортом

Дизайнер одежды для комфортной жизни и занятий спортом Валерия Антонова (Утушкина) рассказала «СЭ», какая одежда не подойдет для занятий спортом. «Многие ошибочно думают, что для тренировок можно взять любую одежду, в которой будет комфортно. Но правильно подобранный комплект — это не только про красоту. На первом месте — безопасность и удобство», — пояснила эксперт.

По словам Валерии Антоновой, не подойдут для тренировок натуральные ткани — они созданы только для повседневной носки. «Для спорта нужно выбирать синтетические ткани, которые не впитывают пот. За счет этой особенности,одежда не утяжеляется от скопления влаги и не прилипает к телу. Кроме того, комплект из хлопка с потом выглядит не очень эстетично, так как быстро растягивается и его сложно отстирать от въевшегося запаха», — подчеркнула дизайнер.

Для тренировок не подойдет слишком тугая и облегающая одежда или, наоборот — слишком свободная. В первом случае она будет сковывать движения, нарушать кровоснабжение, лимфоток и даже натирать кожу, а во втором — мешать выполнению упражнений.

Также при занятиях спортом исключен обычный бюстгальтер. Это касается девушек с любым размером груди. «В классическом бюстгальтере есть «косточки», которые могут стать причиной травмы. Замените его на специальный спортивный топ. Кружевные, шелковые и хлопчатобумажные ткани не пригодны для тренировок», — подытожила Валерия Антонова.

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