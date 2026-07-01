День московского спорта-2026 в Лужниках: программа и гости
День московского спорта-2026 состоится в «Лужниках» 4 июля
День московского спорта-2026 состоится в «Лужниках» в Москве в субботу, 4 июля. Начало — в 11.00 по московскому времени. Конец — 21.00 мск.
Программа
- Большой экстрим-парк;
- полоса препятствий с участниками телепроекта «Суперниндзя»;
- воркаут, стритбол, сайклинг, степ-аэробика и соревнования по нормативам ГТО;
- семейная зона «Мама, папа, я»;
- фестиваль этноспорта «Русские игры»;
- открытые занятия по йоге, пилатесу, барре, растяжке и фитбоксингу;
- турниры по шахматам, шашкам;
- мастер-классы по авиамоделированию;
- заезды на радиоуправляемых машинках;
- музыкальный опен-эйр.
Звездные гости
В спортивных мероприятиях примут участие футболисты Матвей Сафонов, Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, боксер Владимир Никитин и актер Иван Янковский.
На музыкальном опен-эйре выступят Zivert, Artik & Asti, Елка, Мари Краймбрери. Karna.val, Akmal', LYRIQ, By Индия, NEMIGA, GAVRILINA, Elvira T, ST, Dabro, Dimma Urih, Анатолий Цой, SOCRAT, Линочка Ли и другие.
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4 июл 15:00