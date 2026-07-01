День московского спорта-2026 в Лужниках: программа и гости

День московского спорта-2026 состоится в «Лужниках» 4 июля

День московского спорта-2026 состоится в «Лужниках» в Москве в субботу, 4 июля. Начало — в 11.00 по московскому времени. Конец — 21.00 мск.

Программа

Большой экстрим-парк;

полоса препятствий с участниками телепроекта «Суперниндзя»;

воркаут, стритбол, сайклинг, степ-аэробика и соревнования по нормативам ГТО;

семейная зона «Мама, папа, я»;

фестиваль этноспорта «Русские игры»;

открытые занятия по йоге, пилатесу, барре, растяжке и фитбоксингу;

турниры по шахматам, шашкам;

мастер-классы по авиамоделированию;

заезды на радиоуправляемых машинках;

музыкальный опен-эйр.

Звездные гости

В спортивных мероприятиях примут участие футболисты Матвей Сафонов, Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, боксер Владимир Никитин и актер Иван Янковский.

На музыкальном опен-эйре выступят Zivert, Artik & Asti, Елка, Мари Краймбрери. Karna.val, Akmal', LYRIQ, By Индия, NEMIGA, GAVRILINA, Elvira T, ST, Dabro, Dimma Urih, Анатолий Цой, SOCRAT, Линочка Ли и другие.