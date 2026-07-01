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День московского спорта 2026 в Лужниках: программа и гости 4 июля
Фитнес

1 июля, 08:00

1 мин.

День московского спорта-2026 в Лужниках: программа и гости

День московского спорта-2026 состоится в «Лужниках» 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт Дня Московского спорта.

День московского спорта-2026 состоится в «Лужниках» в Москве в субботу, 4 июля. Начало — в 11.00 по московскому времени. Конец — 21.00 мск.

Программа

  • Большой экстрим-парк;
  • полоса препятствий с участниками телепроекта «Суперниндзя»;
  • воркаут, стритбол, сайклинг, степ-аэробика и соревнования по нормативам ГТО;
  • семейная зона «Мама, папа, я»;
  • фестиваль этноспорта «Русские игры»;
  • открытые занятия по йоге, пилатесу, барре, растяжке и фитбоксингу;
  • турниры по шахматам, шашкам;
  • мастер-классы по авиамоделированию;
  • заезды на радиоуправляемых машинках;
  • музыкальный опен-эйр.

Звездные гости

В спортивных мероприятиях примут участие футболисты Матвей Сафонов, Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, боксер Владимир Никитин и актер Иван Янковский.

На музыкальном опен-эйре выступят Zivert, Artik & Asti, Елка, Мари Краймбрери. Karna.val, Akmal', LYRIQ, By Индия, NEMIGA, GAVRILINA, Elvira T, ST, Dabro, Dimma Urih, Анатолий Цой, SOCRAT, Линочка Ли и другие.

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