Более 4000 человек вышли на старт финальной «Гонки Героев» в Алабино

16 августа на подмосковном полигоне Алабино состоялась финальная для летнего сезона в Москве «Гонка Героев». В ней приняло участие свыше 4 тысяч человек.

«Сегодня мы завершаем серию летних «Гонок Героев» на полигоне Алабино большим спортивным праздником. В этом сезоне алабинскую трассу испытали на себе 14 000 участников, 4000 из которых решили проверить себя на прочность именно сегодня. Провожаем лето отличной погодой, морем позитива и драйва и готовимся к закрытию сезона в горнолыжном клубе Леонида Тягачева, которое состоится 13 сентября» — рассказал руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

Участники преодолели традиционную 8-километровую трассу с 32 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость: рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи.

Участники должны были проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из бревен и проползти в узком проеме между шинами. А в конце гонки покорить «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъемом.

Соревнования по традиции прошли в двух форматах: индивидуально и в составе команды. На старт вышли более 130 корпоративных команд.

В фан-зоне участников и гостей праздника встречали различные спортивные активности, конкурсы и розыгрыши от партнеров, челленджи на OCR-площадке, а также полевая кухня.