Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Более 4000 человек вышли на старт финальной «Гонки Героев» в Алабино
Фитнес

18 августа, 13:05

1 мин.

Более 4000 человек вышли на старт финальной «Гонки Героев» в Алабино

Мария Задорожная
Автор
«Гонка Героев» в Алабино.
Фото Гонка Героев, соцсети

16 августа на подмосковном полигоне Алабино состоялась финальная для летнего сезона в Москве «Гонка Героев». В ней приняло участие свыше 4 тысяч человек.

«Сегодня мы завершаем серию летних «Гонок Героев» на полигоне Алабино большим спортивным праздником. В этом сезоне алабинскую трассу испытали на себе 14 000 участников, 4000 из которых решили проверить себя на прочность именно сегодня. Провожаем лето отличной погодой, морем позитива и драйва и готовимся к закрытию сезона в горнолыжном клубе Леонида Тягачева, которое состоится 13 сентября» — рассказал руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

Участники преодолели традиционную 8-километровую трассу с 32 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость: рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи.

Участники должны были проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из бревен и проползти в узком проеме между шинами. А в конце гонки покорить «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъемом.

Соревнования по традиции прошли в двух форматах: индивидуально и в составе команды. На старт вышли более 130 корпоративных команд.

В фан-зоне участников и гостей праздника встречали различные спортивные активности, конкурсы и розыгрыши от партнеров, челленджи на OCR-площадке, а также полевая кухня.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Читайте далее
В Тверской области вновь пройдет спортивный фестиваль IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
Следующий материал
В Тверской области вновь пройдет спортивный фестиваль IRONSTAR ZAVIDOVO 2025

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
21 ноя 17:15
Фитнес-тренер рассказала, как не травмировать плечи во время тренировки
19 ноя 19:20
В Москве состоится ежегодная Национальная премия по вейксерфингу
12 ноя 19:10
В Москве состоится Кубок России по фитнес-аэробике
10 ноя 12:30
Фитнес-тренер объяснила, как не напрягать шею при выполнении упражнений на пресс
6 ноя 17:00
Стали известны даты ключевых забегов на 2026 год