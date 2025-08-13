Более 300 тысяч человек посетили «День физкультурника» в Москве

9 и 10 августа в Москве состоялся День физкультурника. В фестивале приняли участие свыше 300 тысяч гостей, которые приняли участие в 200 тренировках по 20 видам спорта на 14 площадках столицы. На каждой локации посетители встречались с известными спортсменами, блогерами и артистами: олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, бронзовый призер Олимпийских игр Марк Кондратюк, двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и другие. Организатором выступил Департамент спорта города Москвы.

Гости фестиваля смогли насладиться увлекательными соревнованиями, познавательными мастер-классами от профессиональных тренеров, захватывающими турнирами и яркими показательными выступлениями именитых спортсменов, а также встречами с популярными звездами. Все активности были бесплатными.

В ходе фестиваля Пушкинская площадь превратилась в зону тренировок по сайклингу. К участникам присоединилась блогер и актриса Маш Милаш. На Кудринской площади разместились полоса препятствий и занятия по джампингу. На Мясницкой улице все желающие могли сыграть в настольный теннис, а на Никольской — посоревноваться в настольном футболе и хоккее. Фонтанная площадь парка Горького стала ареной для впечатляющего мотофристайл-шоу с участниками FMX, а по маршруту от Крылатского до Лужников прошли соревнования по триатлону.

На старом Арбате в турнире по силовым видам гиревого девятиборья рекорд мирового масштаба установил Давид Шамей из Белгорода — вырывание гири одной рукой на 90 кг. Парк Музеон тоже стал зоной тренировок: 9 августа занятия провел Прохор Шаляпин для участников проекта «Московское долголетие», а олимпийская чемпионка и чемпионка мира и Европы Анна Щербакова стала тренером для гостей. Позже на Террасе прошли фан-встречи с фигуристами Алексеем Ягудиным, Марком Кондратюком, Данилом Глейхенгаузом и олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян.

10 августа гостей ожидали новые фан-встречи с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой, Евгенией Медведевой, Анной Щербаковой и чемпионкой России по фигурному катанию Софьей Акатьевой.

На Театральной площади состоялись шахматные поединки: гости могли играть между собой, участвовать в мастер-классах с гроссмейстерами и соревноваться в любительском турнире. Камергерский переулок принял боксерские поединки на ринге, а также соревнования по воркауту и паркуру.