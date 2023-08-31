Бесплатное занятие по растяжке от «Стиля Жизни» и фудмолла «Привоз»

В это воскресенье, 3 сентября, состоится открытое занятие «Стиля Жизни» и фудмолла «Привоз» совместно со студией TOPSTRETCHING. Его проведет персональный тренер Элла Беляева.

Программа тренировки рассчитана на общую растяжку всего тела, поможет снять зажимы и уменьшить усталость. Этот тренировочный комплекс направлен на развитие подвижности и гибкости всего тела. «Вы сможете насытить мышцы кислородом, что позволит им быстрее восстановиться после тренировки или травмы, улучшить обмен веществ и осанку, а также уменьшить усталость в теле, избавиться от зажимов и скованности, повысить общий тонус тела», — пояснила Элла Беляева.

Форма для занятий: футболка, леггинсы, носки (обязательно), кроссовки не потребуются. Рекомендуемый последний прием пищи — за полтора часа до начала занятия.

Встречаемся в 12:00 (лучше прийти чуть пораньше) на лужайке перед входом в фудмолл «Привоз» (ул. Авиаконструктора Миля, 3А). Ссылка на регистрацию здесь.