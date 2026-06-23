Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Атлет объяснил, кому подходит интервальный бег
Фитнес

Сегодня, 18:50

1 мин.

Атлет объяснил, кому подходит интервальный бег

Кристина Гергис
Автор
Бег в быстром темпе
Фото Maridav, iStock

В публикации для «СЭ» атлет Тимофей Кузин объяснил суть интервальной тренировки и рассказал, кому она подходит.

По его словам, такой бег не рассчитан на начинающих спортсменов. Методика строится на чередовании отрезков быстрого бега с периодами отдыха, когда можно перейти на ходьбу или неспешную трусцу. В качестве примера Кузин привел схему: шесть раз по 800 м в быстром темпе с трехминутными перерывами. При этом пульс во время интенсивных отрезков может подниматься до высоких и субмаксимальных значений.

Кузин отметил, что главная цель интервальной тренировки — увеличить максимальное потребление кислорода, развить взрывную силу, повысить лактатный порог и научить организм бежать быстрее, расходуя меньше энергии.

Особой разновидностью таких тренировок выступает фартлек, хорошо знакомый опытным спортсменам. В этом формате атлет самостоятельно определяет, когда ускоряться, а когда снижать темп, ориентируясь, к примеру, на фонарные столбы или деревья. Фартлек помогает развить спортивный азарт и отточить чувство темпа.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Универсальные упражнения
Новости холдинга
Глава Южной Осетии Гаглоев принял предложение Путина стать его советником
«Он вовсе не выглядит как человек». Как звезды футбола реагируют на рекорд Месси на ЧМ-2026
ФАС поручила усилить контроль за топливом для аграриев в 16 регионах России
Сергей Лавров выступил в Дипакадемии МИД РФ. Главное
В суперзвезду сборной Португалии до 22 лет почти никто не верил. Трудный путь Витиньи
Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
19:00
Сколько должен длиться отдых между подходами в зале: отвечает фитнес-тренер
12:05
Гинеколог рассказала, в какие дни цикла женщинам не стоит заниматься активным спортом
22 июн 19:00
Как выбрать одежду для бега: матрица выбора по темпу, погоде и дистанции
22 июн 15:30
Атлет рассказал, что такое восстановительный бег и в чем его смысл
22 июн 12:10
Фитнес-тренер рассказала, как плавание помогает восстановиться после тренировки