Атлет объяснил, кому подходит интервальный бег

В публикации для «СЭ» атлет Тимофей Кузин объяснил суть интервальной тренировки и рассказал, кому она подходит.

По его словам, такой бег не рассчитан на начинающих спортсменов. Методика строится на чередовании отрезков быстрого бега с периодами отдыха, когда можно перейти на ходьбу или неспешную трусцу. В качестве примера Кузин привел схему: шесть раз по 800 м в быстром темпе с трехминутными перерывами. При этом пульс во время интенсивных отрезков может подниматься до высоких и субмаксимальных значений.

Кузин отметил, что главная цель интервальной тренировки — увеличить максимальное потребление кислорода, развить взрывную силу, повысить лактатный порог и научить организм бежать быстрее, расходуя меньше энергии.

Особой разновидностью таких тренировок выступает фартлек, хорошо знакомый опытным спортсменам. В этом формате атлет самостоятельно определяет, когда ускоряться, а когда снижать темп, ориентируясь, к примеру, на фонарные столбы или деревья. Фартлек помогает развить спортивный азарт и отточить чувство темпа.