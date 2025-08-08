Александр Панжинский проведет открытую тренировку в Беговом центре в «Лужниках»

В Москве в Беговом центре в «Лужниках» 11 августа пройдет открытая тренировка с Александром Панжинским. Занятие начнется с разминки на стадионе, после чего участники сделают комплекс специальных беговых и силовых упражнений для мышц пресса и спины. В завершение участники сделают заминку, которая поможет восстановиться после интенсивной нагрузки.

Мероприятие рассчитано на спортсменов разного уровня подготовки. Участие в мероприятии бесплатное.

Беговой центр — совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества, впервые запущенный в 2023 году. Центр работает ежедневно и открыт для всех желающих. В инфраструктуру входят беговые дорожки на стадионе, тренироваться на которых одновременно могут до 200 человек, зона ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

Заниматься и посещать тренировки в Беговом центре можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.