Борьба
Новости
Вольная Греко-римская
Игры
Главная
Борьба

Сегодня, 19:55

Ярыгина считает, что решение UWW по допуску россиян связано с падением интереса к борьбе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вдова двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина заявила, что решение Объединенного мира борьбы (UWW) допустить российских атлетов к международным соревнованиям связано с тем, что в их отсутствие интерес к этому виду спорта упал.

«Я ожидала, что так произойдет. Сегодня я еще раз убедилась в том, что UWW — довольно дружный коллектив, нас все поддержали. Расстраивают ограничения, но по ним будет работать комиссия — у нас 90% спортсменов состоят в каких-то обществах, надеюсь, этот вопрос будет решен. Все хотят нашего участия, поскольку интерес к борьбе без нас падает. Достаточно взглянуть на просмотры соревнований в соцсетях, конкуренции нет, интереса нет. Порадовались сегодня за нашу молодежь, они смогут принимать участие в турнирах безо всяких ограничений. Ведь это — наше будущее», — приводит слова Ярыгиной ТАСС.

Во вторник, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17448909
0
Читайте также
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Чемпионское интервью Натальи Воробьевой
Роман Власов - о победе на чемпионате Европы
Настоящий Орел. Крутой талисман
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили считает, что политики не смогут повлиять на решение о допуске российских борцов
Новости
RSS RSS
Все новости