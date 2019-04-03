Власов и Садулаев возглавят сборную России по борьбе на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе пройдет 8-14 апреля в Бухаресте.

В составе сборной России по вольной борьбе выступят победитель Олимпиады-2016 Абдулрашид Садулаев (категория до 97 кг) и двукратный чемпион мира Магомедрасул Газимагомедов (70). В состав команды также вошли Муслим Садулаев (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Начын Куулар (до 65 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг). Турнир вольников пройдет 8-11 апреля.

Капитаном греко-римлян станет двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. В заявке команды также есть пять действующих чемпионов мира Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) и победитель Рио-2016 Давит Чакветадзе (до 87 кг). Греко-римляне поборются 12-14 апреля.

В составе женской сборной России отметим Стальвиру Оршуш (до 53 кг) и Анастасию Братчикову (до 68 кг), которым предстоит в Бухаресте защищать титул чемпионок Европы, а также чемпионок Европы этого года в возрасте до 23 лет Викторию Ваулину (до 55 кг), Марию Кузнецову (до 65 кг) и Дарью Шистерову (до 76 кг). Турнир по женской борьбе состоится 10-12 апреля.