В Москве до смерти избили мастера спорта по греко-римской борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев был до смерти избит в парке на юго-западе Москвы, информирует "Пятый канал". Как отмечается, 34-летний спортсмен заступился за беременную женщину, к которой пристали трое хулиганов.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня, на Южнобутовской улице.

В ответ на сделанное замечание, трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Когда обессиленный спортсмен упал в воду, они продолжили наносить ему увечья, пока Сергей Чуев не скрылся под водой.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".