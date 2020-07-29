В честь Александра Иваницкого создадут премию «Жизнь после жизни»

29 июля в легкоатлетическом манеже ЦСКА состоялось прощание с победителем Олимпиады-1964 по вольной борьбе, четырехкратным чемпионом мира Александром Иваницким, который на протяжении многих лет возглавлял отечественное спортивное телевидение.

— Александр Владимирович Иваницкий — настоящий символ русского богатыря, сочетающий в себе силу, доброту, готовность поделиться своим талантом и при этом удивительную скромность. Он прожил содержательную, яркую и поучительную жизнь. И провожая эпоху, важно сохранить связь поколений и силу великих традиций.

Александр Владимирович Иваницкий тренировался с Александром Григорьевичем Мазуром — первым советским тяжеловесом, выигравшим титул чемпиона мира. А Мазур боролся с Иваном Максимовичем Поддубным, — сказал трехкратный победитель Олимпийских игр по классической борьбе, Герой России, Депутат Государственной Думы Александр Карелин на прощании с легендарным борцом-тяжеловесом, который не проиграл ни одного балла иностранному борцу.

— Провожая большого русского человека и давнего друга, представительная делегация во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и депутатом Госдумы, первым федеральным министром спорта, мастером спорта по классической борьбе Борисом Иванюженковым, предложила учредить премию «Жизнь после жизни» имени Александра Иваницкого, которой будут отмечаться легенды спорта, сделавшие успешную карьеру в жизни после завершения спортивной.

Так как это сделал русский самородок Александр Владимирович Иваницкий! Приступаем к реализации этой идеи, — рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Иваницкий похоронен на кладбище рядом с деревней Ельники в Рузском районе Подмосковья.