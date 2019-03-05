Убийцы борца Власко получили от 12 до 17 лет лишения свободы

Убийцы 20-летнего борца Юрия Власко на побережье Байкала получили от 12 до 17 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет России. Виновными в совершении преступления признаны Евгений Мункуев, Антон Санжиев и Евгений Бадмаев.

"Следствием и судом установлено, что 29 июля 2017 года известный борец после турнира отдыхал на побережье Байкала возле села Горячинск. Под утро его разбудил знакомый, у которого произошел конфликт в местном ночном клубе с группой молодых людей. По его просьбе спортсмен решил вмешаться в переговоры и уладить ситуацию. Молодые люди, с которыми произошла ссора, стояли на берегу озера. Среди них находились вооруженные Мункуев и Санжиев, которые напали на спортсмена. Мункуев нанес борцу ножом удар в грудь, после чего Санжиев, действуя с ним заодно, нанес потерпевшему множество ударов металлическим прутом по голове. В это же время Бадмаев, находившийся в компании нападавших, открыл огонь из своего травматического пистолета по стоявшим рядом людям, которые могли помешать убийству спортсмена. Затем он угрожал указанным оружием двум сотрудникам полиции, которые пытались задержать его. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, а злоумышленники попытались скрыться, но вскоре были задержаны и заключены под стражу.

Приговором суда Мункуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Санжиеву – в виде 16 лет лишения свободы, Бадмаеву – в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК РФ.