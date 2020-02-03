Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста. Теперь ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Махов попался на допинге на недавнем рейтинговом турнире, который завершился в Риме в середине января. Там Махов уверенно дошел до финала, где уступил сопернику из Ирана. Впоследствие он сдал пробу, в которой был обнаружен запрещенный препарат — гормон роста.

Теперь Махову грозит дисквалификация сроком до четырех лет. Последние пару лет один из самых титулованных российских борцов почти не выступал из-за серии травм. (Наталья Марьянчик)