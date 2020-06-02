Темнокожий украинский борец Беленюк высказался о гибели афроамериканца от рук полицейского

Темнокожий украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк высказал свое мнение о ситуации в США. Ранее в стране начались массовые протесты после новости о гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

«Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю, что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией.

Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт — по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть Украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идет на ***, сегодня Я — Джордж Флойд".

25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания. Инцидент вызвал волну массовых беспорядков, после начала которых были уволены четверо сотрудников полиции, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.