Таймазов обжалует решение МОК. У него отобрали олимпийскую медаль

Борец Артур Таймазов заявил, что обжалует решение Международного олимпийского комитета лишить его золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне.
В допинг-пробе спортсмена после перепроверки был обнаружен анаболический стероид. В 2017-м он так же лишился золота Пекина-2008 – тогда в его пробе нашли стероиды двух видов.
"После дисквалификации 2008 года решение МОК исследовать мои допинг-пробы Олимпиады 2012 года было ожидаемым и не стало для меня сюрпризом. Результат тоже. К сожалению, – написал Таймазов в своем Instagram.
По поводу очередного решения МОК хочу заявить следующее. Обвинения не признаю. Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным. Результат внутренних экспертиз МОК не признаю, как не признаю и саму процедуру этой экспертизы, она непрозрачна. Буду обжаловать данные решения.
"Экспертам" МОК, а также тем, кого порадовало это "решение" хочу напомнить, что во-первых, я в своей жизни стоял три раза на высшей ступени пьедесталов Олимпиад и все эмоции от этого испытал – это невозможно испытать никак иначе.
А во-вторых, что после того, как сотрудник клининговой компании – уборщица "случайно разбивает" 30 тысяч американских проб, всерьез воспринимать работу ВАДА нельзя. Деятельность этого агентства, равно как и решения, основанные на их "экспертизах", дискредитированы давно".
После дисквалификации 2008 года решение МОК исследовать мои допинг-пробы Олимпиады 2012 года было ожидаемым и не стало для меня сюрпризом. Результат тоже. К сожалению. По поводу очередного решения МОК хочу заявить следующее. Обвинения не признаю. Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным. Результат внутренних экспертиз МОК не признаю, как не признаю и саму процедуру этой экспертизы, она непрозрачна. Буду обжаловать данные решения. "Экспертам" МОК, а также тем, кого порадовало это "решение" хочу напомнить, что во-первых, я в своей жизни стоял три раза на высшей ступени пьедесталов Олимпиад и все эмоции от этого испытал – это невозможно испытать никак иначе. А во-вторых, что после того, как сотрудник клининговой компании – уборщица "случайно разбивает" 30 тысяч американских проб, всерьез воспринимать работу ВАДА нельзя. Деятельность этого агенства, равно как и решения, основанные на их "экспертизах", дискредитированы давно. Сегодня я также, как и тогда, чувствую ту поддержку болельщиков, которую чувствовал на пути к своим победам. Эти ощущения никто не сможет у меня забрать. Я доказал себе, что могу стать трёхкратными олимпийским чемпионом. Я достиг своей цели. Все мои медали остаются при мне. Советую МОК награждение победителей Олимпиады-2020 в Токио проводить через 10 лет, а спортсменам не считать себя победителями раньше, чем после проверки через 10 лет.
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https://www.instagram.com/p/B0RUCbVBf6P/?utm_source=ig_embed