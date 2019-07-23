Таймазов обжалует решение МОК. У него отобрали олимпийскую медаль

Борец Артур Таймазов заявил, что обжалует решение Международного олимпийского комитета лишить его золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне.

В допинг-пробе спортсмена после перепроверки был обнаружен анаболический стероид. В 2017-м он так же лишился золота Пекина-2008 – тогда в его пробе нашли стероиды двух видов.

"После дисквалификации 2008 года решение МОК исследовать мои допинг-пробы Олимпиады 2012 года было ожидаемым и не стало для меня сюрпризом. Результат тоже. К сожалению, – написал Таймазов в своем Instagram.



По поводу очередного решения МОК хочу заявить следующее. Обвинения не признаю. Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным. Результат внутренних экспертиз МОК не признаю, как не признаю и саму процедуру этой экспертизы, она непрозрачна. Буду обжаловать данные решения.



"Экспертам" МОК, а также тем, кого порадовало это "решение" хочу напомнить, что во-первых, я в своей жизни стоял три раза на высшей ступени пьедесталов Олимпиад и все эмоции от этого испытал – это невозможно испытать никак иначе.



А во-вторых, что после того, как сотрудник клининговой компании – уборщица "случайно разбивает" 30 тысяч американских проб, всерьез воспринимать работу ВАДА нельзя. Деятельность этого агентства, равно как и решения, основанные на их "экспертизах", дискредитированы давно".