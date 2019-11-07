Стал известен состав сборной России на кубок мира по женской борьбе

Тренерский штаб сборной России назвал состав на кубок мира по женской борьбе.

Список выглядит следующим образом:

До 50 кг. Милана Дадашева — бронзовый призер чемпионата Европы-2018

До 53 кг. Екатерина Полещук — бронзовый призер чемпионата мира-2019

До 55 кг. Ольга Хорошавцева — бронзовый призер чемпионата мира-2019

До 57 кг. Марина Симонян — бронзовый призер первенства мира U-23 2019

До 59 кг. Любовь Овчарова — серебряный призер чемпионата мира-2019

До 62 кг. Мария Кузнецова — бронзовый призер Евроигр-2019

До 65 кг. Наталья Федосеева

До 68 кг. Анастасия Братчикова — двукратная чемпионка Европы

До 72 кг. Евгения Захарченко — бронзовый призер первенства мира U-23 2019

До 76 кг. Екатерина Букина — бронзовый призер Олимпийских игр-2016

Состав групп:

Группа А: Япония, Китай, Украина

Группа В: Россия, США, Монголия

Кубок мира пройдет 16-17 ноября в Японии. Сборная-хозяйка турнира занимает первое место в мировом рейтинге, Россия на второй строчке.