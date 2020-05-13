Скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров

13 мая в возрасте 68 лет в Махачкале скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе, заслуженный тренер России Магомед Алиомаров, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Алиомаров был назначен на должность главного тренера женской сборной по вольной борьбе в феврале 2019 года. Под его руководством национальная команда России заняла второе общекомандное место на чемпионате мира 2019 года, а также выиграла чемпионат Европы-2020.

Сообщается, что последние дни жизни Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах, — говорится в заявлении на сайте организации.