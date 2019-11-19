Сборные России и мира по борьбе встретятся на турнире в Москве

С 29 по 30 ноября во дворце спорта имени Ирины Винер-Усмановой пройдет Гран-при «Москва» — кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе. Во второй день турнира состоится встреча сборных России и мира.

— Гала-турнир по борьбе в Москве на финише сезона давно уже стал доброй традицией для мира борьбы. При этом его концепция многократно менялась. В этот раз результатом совместной работы ФСБР, Дирекции спортивно-зрелищных мероприятий Москвы и компании «Телеспорт Медиа» будет новый формат компактного промо-турнира с участием элиты мировой борьбы. В первый день пройдут личные турниры в олимпийских весовых категориях по вольной и греко-римской борьбе. Причем для разных весов будет разная формула — полуфиналы и финалы, либо схватка двух топовых борцов, соперничество которых имеет интересную предысторию. Состав участников ещё в проработке, но каждый из них будет победителем или призером Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Азии, Америки и Африки в нынешнем олимпийском цикле. Кроме этого сохранена традиция командных соревнований — 30 ноября состоится матчевая встреча объединенной сборной России по вольной и греко-римской борьбе и сборной остального мира. Фидбек с аудиторией и борцами говорит о том, что сегодняшнему календарю UWW не хватает именно таких ярких событий, в которых акцентированы самые ожидаемые схватки. Поэтому уверен, что обновленный московский турнир станет резонансным событием для мировой борьбы, — сказал заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов в интервью wrestrus.ru.

В 1994 году в Москве прошел первый матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. В 2003 году был проведен Абсолютный чемпионат мира по вольной борьбе, посвященный памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году сборная России по вольной борьбе встретилась со сборными континентов на Открытом Кубке ЦСКА. В 2011-2017 годах в Москве прошел командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира сразились за командный Кубок АЛРОСА, а тяжеловесы — за Кубок «Иван Ярыгин» в абсолютной категории.