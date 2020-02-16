Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе

Российские борцы заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе, завоевав 21 медаль, сообщает ТАСС.

Золотые медали в копилку российской команды принесли борцы вольного стиля Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), а также Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).

Всего на счету россиян восемь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград, второе место заняла команда Болгарии, третье — сборная Белоруссии.