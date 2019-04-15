Сборная России по греко-римской борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы

В Бухаресте (Румыния) прошел чемпионат Европы по борьбе. Победу в командном зачете в греко-римской борьбе одержала сборная России.

В активе россиян пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые медали. Российская команда набрала 192 очка. На втором месте со 132 очками сборная Турции. Команда Азербайджана завоевала 76 очков и стала третьей.

Напомним, что золотые медали в составе российской команды завоевали Роман Власов, Виталий Кабалоев, Степан Марянян, Абуязид Манцигов и Муса Евлоев.