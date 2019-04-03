Садулаев выступит на чемпионате Европы

Победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вошел в состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщил главный тренер сборной Дзамболат Тедеев.

Полностью состав выглядит следующим образом: Муслим Садулаев (весовая категория до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (61 кг), Начын Куулар (65 кг), Магомедрасул Газимагомедов (70 кг), Тимур Бижоев (74 кг), Ахмед Гаджимагомедов (79 кг), Владислав Валиев (86 кг), Магомед Курбанов (92 кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг), Анзор Хизриев (125 кг).

На чемпионате Европы 2018 года в Каспийске российские борцы вольного стиля завоевали шесть золотых и две серебряные медали.

Чемпионат Европы пройдет в Бухаресте с 8 по 14 апреля.