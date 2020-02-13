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Россиянки завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы по борьбе

13 февраля 2020, 23:08

Женская сборная России завоевала пять наград в первый медальный день чемпионата Европы по борьбе, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Риме.

В четверг россиянки завоевали три золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Бронзовые награды в активе Миланы Дадашевой (до 50 кг) и Любови Овчаровой (до 59 кг).

Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7758607

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