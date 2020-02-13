Россиянки завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы по борьбе
13 февраля 2020, 23:08
Женская сборная России завоевала пять наград в первый медальный день чемпионата Европы по борьбе, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Риме.
В четверг россиянки завоевали три золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Бронзовые награды в активе Миланы Дадашевой (до 50 кг) и Любови Овчаровой (до 59 кг).
Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.
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