Россиянки завоевали девять медалей на чемпионате Европы по борьбе

Женская сборная России завоевала девять наград на чемпионате Европы по борьбе, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Риме.

Россиянки завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебро в активе Инны Тражуковой (до 62 кг), бронзовые награды достались Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых наград.