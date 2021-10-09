Россиянин Гедехаури завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
22:23
Российский борец Зураб Гедехаури завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Осло.
В финале в весовой категории до 130 килограмм россиянин проиграл Аликбару Юсофиахмадшали из Ирана со счетом 1:5.
Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Норвегии до 10 октября.
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