Россиянин Гедехаури завоевал серебро чемпионата мира по борьбе

Российский борец Зураб Гедехаури завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Осло.

В финале в весовой категории до 130 килограмм россиянин проиграл Аликбару Юсофиахмадшали из Ирана со счетом 1:5.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Норвегии до 10 октября.