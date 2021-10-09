Борьба
Новости
Вольная Греко-римская
Новости   //    Борьба

Россиянин Гедехаури завоевал серебро чемпионата мира по борьбе

22:23

Российский борец Зураб Гедехаури завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Осло.

В финале в весовой категории до 130 килограмм россиянин проиграл Аликбару Юсофиахмадшали из Ирана со счетом 1:5.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Норвегии до 10 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба
1
0