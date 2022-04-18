Мамиашвили прокомментировал переход федерации в Азию

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался по поводу перехода федерации в Азию. Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о готовности поддержать это решение.

«Я не могу для себя объяснить, а какая в этом цель? Если мы перейдем в Азию, это даст нам возможность отобраться на Олимпийские игры? Я думаю, он имел в виду, что это даст спортсменам получить соревновательную практику. В таком случае в этом логика есть», — цитирует Мамиашвили «Газета.Ru».

Международный олимпийский комитет 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине. Спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.