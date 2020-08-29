Подруги выгнанной со свадьбы невесты российского борца встали на ее защиту

Подруги невесты чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова Мадины, которую он выгнал прямо со свадьбы, прокомментировали информацию о том, что девушка якобы работала в сфере эскорт-услуг.

Знакомые Мадины назвали обвинения в ее адрес оговором. По их словам, девушка была из обеспеченной семьи, поэтому не нуждалась в деньгах и работала фитнес-тренером «исключительно для души». При этом порочащие честь невесты кадры были сняты несколько лет назад, когда Мадина встречалась с другим мужчиной. Однако им пришлось расстаться, так как он оказался женат, сообщает «Московский комсомолец».

У многих есть веские основания полагать, что свадьбу расстроила, опорочив обоих новобрачных (по кавказским понятиям, для мужчины взять в жены нечестную девушку тоже означает потерю чести), жена того самого мужчины, в которого была влюблена Мадина. Фривольные ролики она могла давно добыть в телефоне мужа и выжидать удобный для мести момент.