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Первая церемония European Wrestling Awards пройдет в Москве

14:16
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Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович принял участие в ежегодной Ассамблее UWW-Europe, прошедшей в Лидо ди Остия (Италия), где сегодня стартует чемпионат континента по греко-римской, женской и вольной борьбе. Одним из решений Ассамблеи стало проведение в Москве дебютной церемонии European Wrestling Awards.

«Церемония чествования лучших борцов Европы пройдет в рамках традиционного гран-при «Москвы», который в этом году пройдет 6-9 ноября. Также принято решение о том, что гран-при Москвы получит статус открытого европейского итогового турнира», — рассказал вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

Отметим, что в 2008-2009 годах в рамках турнира в Москве была организована церемония награждения по итогам сезона лучших борцов мира «Золотая борцовка». После этого «борцовский оскар» на мировом или континентальном уровне не проводился.

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