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Сегодня, 17:28

Объединенный мир борьбы допустил россиян до международных соревнований в нейтральном статусе

Мария Гусева
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Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) допустило спортсменов из России к участию в турнирах под своей эгидой, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал директора Центра спортивной подготовки Георгия Брюсова.

Бюро UWW решило допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым борцы должны выступать в нейтральном статусе.

Также сообщается, что информацию о допуске россиян и белоруов до международных турниров подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: ТАСС
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