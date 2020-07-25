Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о гибели бывшего борца Александра Иваницкого.

— Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье! Великий борец, Олимпийский Чемпион и четырёхкратный мировой победитель! Глыба, он не уступил иностранным соперникам даже балла! Иваницкий долгое время возглавлял спортивную редакцию Гостелерадио СССР и канала РТР. Ему было 82. Светлая память, мои соболезнования Володе Иваницкому и семье, — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР по вольной борьбе, призер чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.