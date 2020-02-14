Наталья Воробьева выиграла золотую медаль чемпионата Европы

Олимпийская чемпионка 2012 года россиянка Наталья Воробьева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг.

В финале она победила немку Марию Сельмаер (4:1).

Бронзовые медали завоевали украинка Алина Бережная-Махыня и румынка Каталина Аксенте.

Для 28-летней Воробьевой это четвертое золото чемпионата Европы. Кроме того, она является серябряным призером Олимпиады-2016, двукратным чемпионом мира. Также у нее одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств.