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Наталья Воробьева выиграла золотую медаль чемпионата Европы

22:42
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Олимпийская чемпионка 2012 года россиянка Наталья Воробьева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг.

В финале она победила немку Марию Сельмаер (4:1).

Бронзовые медали завоевали украинка Алина Бережная-Махыня и румынка Каталина Аксенте.

Для 28-летней Воробьевой это четвертое золото чемпионата Европы. Кроме того, она является серябряным призером Олимпиады-2016, двукратным чемпионом мира. Также у нее одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств.

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