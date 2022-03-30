Министр спорта рассказал об инициативе Федерации борьбы России создать профессиональную лигу

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал про примеры федераций, которые оперативно тем или иным способом стараются сохранить для своих спортсменов соревновательный опыт с топ-соперниками из других стран.

«Выделю инициативу, с которой выступила руководитель Федерации конного спорта России Мария Сечина. А именно — организовать соревнования в формате ЕврАзЭС. На мой взгляд, это не противоречит международным требованиям и позволяет сохранить соревновательную активность российских спортсменов, — отметил «СЭ» Олег Матыцин. — Еще одну интересную модель предложила Федерация борьбы России.

Речь идет про создание профессиональной лиги с серьезным призовым фондом. Объединенный мир борьбы не видит в этом противоречий. Это позволит нашим борцам по-прежнему соревноваться с сильнейшими.

Знаю, что и федерация дзюдо разрабатывает подобный формат. Это может быть использовано для фигурного катания и других дисциплин. С одной стороны, будут задействованы многие регионы России, с другой — у спортсменов появится возможность конкуренции с главными оппонентами и дополнительного финансового заработка».