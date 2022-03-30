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Сегодня, 07:50

Министр спорта рассказал об инициативе Федерации борьбы России создать профессиональную лигу

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, Twitter

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал про примеры федераций, которые оперативно тем или иным способом стараются сохранить для своих спортсменов соревновательный опыт с топ-соперниками из других стран.

«Выделю инициативу, с которой выступила руководитель Федерации конного спорта России Мария Сечина. А именно — организовать соревнования в формате ЕврАзЭС. На мой взгляд, это не противоречит международным требованиям и позволяет сохранить соревновательную активность российских спортсменов, — отметил «СЭ» Олег Матыцин. — Еще одну интересную модель предложила Федерация борьбы России.

Речь идет про создание профессиональной лиги с серьезным призовым фондом. Объединенный мир борьбы не видит в этом противоречий. Это позволит нашим борцам по-прежнему соревноваться с сильнейшими.

Знаю, что и федерация дзюдо разрабатывает подобный формат. Это может быть использовано для фигурного катания и других дисциплин. С одной стороны, будут задействованы многие регионы России, с другой — у спортсменов появится возможность конкуренции с главными оппонентами и дополнительного финансового заработка».

 
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Олег Матыцин
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