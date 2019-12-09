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Допинг

Михаил Мамиашвили: «Решение ВАДА жестоко по отношению к большинству спортсменов»

14:37
Михаил Мамиашвили. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Мамиашвили. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал решение ВАДА по России жестоким и несправедливым.

— Достаточно жестокое решение по отношению к большинству спортсменов и специализаций, которые к «системе», как они ее трактуют, не имею никакого отношения. Думаю, что это несправедливо, — сказал Мамиашвили. (Мария Никулашкина)

Исполком ВАДА 9 декабря единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса российское национальное агентство РУСАДА. Ближайшие четыре года в России не могут проводиться крупные турниры, а российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под национальным флагом.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

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