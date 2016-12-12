12:03 | БОРЬБА

Михаил Мамиашвили: "Никакие доклады не влияют на настроение и желание россиян сражаться"

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что золотые медали Магомеда Курбаналиева и Рамазана Абачараева, завоеванные на чемпионате мира по спортивной борьбе в Венгрии в неолимпийских весовых категориях, наглядно показали, что никакие доклады и инсинуации не сказываются на желании и умении российских спортсменов побеждать. По его словам, у спортсменов есть хороший потенциал для дальнейшего роста.

– Я рад, что на настроение ребят, Магомеда и Рамазана, и на желание сражаться никакие доклады и инсинуации не влияют, – приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили. – И спортсмены действительно понимают свою ответственность перед страной и федерацией. Идет планомерная нормальная работа, мы вошли в новый олимпийский цикл. Ответственности ни перед кем никто не снимал – мы обязаны при любых обстоятельствах быть готовыми реализовать те задачи, которые перед собой ставим и которые ставит перед нами государство.

Победы ребят меня не удивили – какое может быть удивление, если люди попадают в состав сборной России? Ребята – молодцы, и у них есть хороший потенциал для дальнейшего роста. Тем более что новый олимпийский цикл только начинается.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161212/1113630435.html

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