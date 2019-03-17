Михаил Мамиашвили: "чемпионат мира в Астане станет главной подготовкой к Олимпиаде-2020"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что чемпионат мира по спортивной борьбе, который пройдет 14-22 сентября в Астане, станет главной подготовкой российских спортсменов перед Олимпиадой-2020 в Токио.

В воскресенье сборная России стала обладателем Кубка мира по вольной борьбе, который прошел в Якутске. В 2020 году Токио примет Олимпийские игры, соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа.

- Мы должны как можно большему количеству достойных молодых спортсменов дать шанс попробовать себя на таких соревнованиях [Кубок мира], чтобы построить достойную команду, которая будет представлять Россию на Олимпийских играх, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Олимпийские игры - 2020 будут очень непростыми, будет учитываться каждая деталь, уже сегодня со сборной определились по учебно-тренировочным сборам перед Олимпийскими играми.

Другим серьезным испытанием перед Олимпийскими играми будет чемпионат мира в Астане, где по сути с первым свистком будет начало Олимпиады, так как все, кто там борется являются потенциальными участниками Игр. Сейчас мы готовимся к чемпионату Европы, идут учебно-тренировочные сборы, на последнем этапе будет объявлен состав команды, но все понимают, что каждая наша победа - это психологический гандикап, уверенность, что мы действительно самые сильные.