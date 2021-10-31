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Мамиашвили заявил, что в правилах спортивной борьбы не будет радикальных изменений

16:37
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением об изменениях в правилах спортивной борьбы.

«В правилах радикальных изменений не будет, весовые категории останутся прежними. Но ожидаются серьезные корректировки, которые планируется принять прежде всего в интересах борцов», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В эти дни в Белграде проходит конгресс Объединенного мира борьбы. На очередной срок на пост президента UWW был переизбран серб Ненад Лалович, Мамиашвили переизбран в бюро федерации.

Отмечается, что изменения будут обнародованы в понедельник.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12811725

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Екатерина Савостина все материалы автора
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