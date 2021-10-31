Мамиашвили заявил, что в правилах спортивной борьбы не будет радикальных изменений
16:37
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением об изменениях в правилах спортивной борьбы.
«В правилах радикальных изменений не будет, весовые категории останутся прежними. Но ожидаются серьезные корректировки, которые планируется принять прежде всего в интересах борцов», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
В эти дни в Белграде проходит конгресс Объединенного мира борьбы. На очередной срок на пост президента UWW был переизбран серб Ненад Лалович, Мамиашвили переизбран в бюро федерации.
Отмечается, что изменения будут обнародованы в понедельник.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Я еще не все показала». Дина Аверина — главная звезда «художки», Арина стремится доказать миру, что может больше
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю