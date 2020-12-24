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Мамиашвили высказался о перезастройке комплекса ЦСКА: «У нас сегодня спорт — это Дзюба»

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Президент Федерации борьбы Михаил Мамиашвили подписал петицию против сноса части спорткомплекса ЦСКА в Москве и передачи территорий частным застройщикам.

Пока обсуждается возможность того, что под нож бульдозера пойдут Дворец спортивных единоборств, Дворец тенниса, плавательный бассейн, гимнастический зал. На их месте будут офисы и другие коммерческие помещения. Легендарный борец греко-римского стиля и олимпийский чемпион с этим не согласен.

Мамиашвили считает, что отдавать знаковые для советского и российского спорта места в частные руки нельзя, поэтому, вместе с другими спортсменами, подписал петицию на имя президента. «Нужны люди, для которых ЦСКА не пустой звон, а сохранение традиции. Это величие, ответственность перед теми поколениями».

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/22543

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