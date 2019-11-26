Мамиашвили считает «убийственными» рекомендации комитета ВАДА по российскому вопросу

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что считает крайне жесткими рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства по российскому вопросу.

— Вынесенные ВАДА рекомендации — убийственные, но это пока рекомендации, — цитирует Мамиашвили ТАСС. — В любом случае нужно дождаться финального решения.

Что касается подготовки России к чемпионату мира в Красноярске и первенству в Уфе, то я только что вернулся с исполкома Объединенного мира борьбы, где мы это обсуждали. Мы выполняем все свои обязательства по подготовке к этим стартам, работа идет, мы постоянно находимся в открытом диалоге, оперативно решая все вопросы, в ближайшем времени у нас запланирована еще одна рабочая встреча по подготовке к предстоящим стартам.

Чемпионат мира по борьбе в Красноярске должен пройти в 2022 году, юниорский чемпионат мира в Уфе — в 2021 году.