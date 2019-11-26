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Допинг

Мамиашвили считает «убийственными» рекомендации комитета ВАДА по российскому вопросу

11:39
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что считает крайне жесткими рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства по российскому вопросу.

— Вынесенные ВАДА рекомендации — убийственные, но это пока рекомендации, — цитирует Мамиашвили ТАСС. — В любом случае нужно дождаться финального решения.

Что касается подготовки России к чемпионату мира в Красноярске и первенству в Уфе, то я только что вернулся с исполкома Объединенного мира борьбы, где мы это обсуждали. Мы выполняем все свои обязательства по подготовке к этим стартам, работа идет, мы постоянно находимся в открытом диалоге, оперативно решая все вопросы, в ближайшем времени у нас запланирована еще одна рабочая встреча по подготовке к предстоящим стартам.

Чемпионат мира по борьбе в Красноярске должен пройти в 2022 году, юниорский чемпионат мира в Уфе — в 2021 году.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7199951

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




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