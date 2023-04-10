Мамиашвили считает, что UWW настроен максимально упростить допуск российских борцов к турнирам

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что члены комиссии Объединенного мира борьбы (UWW) настроены максимально упростить вопрос допуска российских спортсменов к стартам.

«Комиссия, представленная членами руководящего органа UWW, настроена максимально упростить вопрос допуска наших спортсменов, однако в своих решениях, я думаю, будет руководствоваться основной позицией МОК, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Но если это будет позиция, при которой спортсмены должны будут поступиться своей гражданской честью, она будет для нас неприемлема. Если говорить о нашей молодежи до 15 и 17 лет, которую допустили к турнирам, то мы пока находимся в согласовании их выступлений с UWW, нужно понимать детали, чтобы выстраивать подготовку команды».

Во вторник, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.

Также UWW предложил МОК смягчить критерии, позволяющие россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах.