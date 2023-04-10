Борьба
Новости
Вольная Греко-римская
Игры
Главная
Борьба

Сегодня, 09:46

Мамиашвили считает, что UWW настроен максимально упростить допуск российских борцов к турнирам

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что члены комиссии Объединенного мира борьбы (UWW) настроены максимально упростить вопрос допуска российских спортсменов к стартам.

«Комиссия, представленная членами руководящего органа UWW, настроена максимально упростить вопрос допуска наших спортсменов, однако в своих решениях, я думаю, будет руководствоваться основной позицией МОК, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Но если это будет позиция, при которой спортсмены должны будут поступиться своей гражданской честью, она будет для нас неприемлема. Если говорить о нашей молодежи до 15 и 17 лет, которую допустили к турнирам, то мы пока находимся в согласовании их выступлений с UWW, нужно понимать детали, чтобы выстраивать подготовку команды».

Во вторник, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.

Также UWW предложил МОК смягчить критерии, позволяющие россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
Чемпионское интервью Натальи Воробьевой
Роман Власов - о победе на чемпионате Европы
Настоящий Орел. Крутой талисман
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава Объединенного мира борьбы высказался о допуске россиян к турнирам
Новости
RSS RSS
Все новости