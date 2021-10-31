Мамиашвили: «Под руководством Лаловича международная спортивная борьба смогла противостоять серьезным вызовам»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о Ненаде Лаловиче, который был переизбран на пост президента объединенного мира борьбы (UWW) на проходящем в эти дни конгрессе организации в Белграде.

«Под руководством Лаловича международная спортивная борьба смогла противостоять серьезнейшим вызовам, организация и сегодняшний статус спортивной борьбы, ее место в мировом сообществе и без ложной скромности лидирующие позиции среди других видов спорта связаны с его именем. Мы действительно сделали серьезные шаги, опираясь на поддержку федераций и активную международную общественную олимпийскую позицию президента UWW, являющегося членом Международного олимпийского комитета.

Лалович был и остается большим нашим другом, мы одна команда в это непростое время. И, как показывает жизнь, российской борьбе удается занимать достаточно весомое место в международной спортивной борьбе", — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

На конгрессе Объединенного мира борьбы Мамиашвили был переизбран в бюро федерации.