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Сегодня, 17:30

Мамиашвили ожидает разъяснений по допуску к турнирам молодых борцов на следующей неделе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что разъяснения от Объединенного мира борьбы (UWW) по условиям участия борцов сборных России до 15 и 17 лет в предстоящих международных турнирах ожидаются на следующей неделе.

«На следующей неделе ожидаем информацию по поводу допущенных к стартам молодежных команд. Все будет — и Олимпийские игры, и чемпионаты мира, и мы сохраним свои традиции и устои. Сейчас, например, находимся с главой Российского союза спортсменов Давидом Мусульбесом в столице Чувашии Чебоксарах, где проходит 55-й Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин памяти легендарного комдива, героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Прекрасная борьбы, замечательные дети, мы не стоим на месте — будем сильными», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

4 апреля UWW допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Также организация предложила Международному олимпийскому комитету смягчить критерии, позволяющие россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах. В UWW отметили, что в основном это будет связано с пунктом о работе с военными организациями в России по контракту. Спортсмены юношеских сборных не будут проверяться по этому критерию.

Чемпионат Европы по борьбе для спортсменов до 17 лет пройдет с 12 по 18 июня в Албании, чемпионат мира — с 31 июля по 6 августа в Турции. Европейский чемпион для команд до 15 лет состоится в Венгрии 6-9 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/17570553
Михаил Мамиашвили
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Мамиашвили считает, что UWW настроен максимально упростить допуск российских борцов к турнирам
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