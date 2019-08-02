Трехкратный чемпион мира, борец-тяжеловес Билял Махов возобновил спортивную карьеру, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

После паузы в один год и восемь месяцев спортсмен вернется на ковер на турнире памяти Вацлава Циолковского в Варшаве. До этого, победив на Абсолютном чемпионате России 2017 года в Воронеже, его преследовала череда травм, операций, реабилитаций. Накануне старта Махов прошел медосмотр и врачи разрешили ему выступить.

Напомним, Махов в марте перенес операцию на позвоночнике в израильской клинике. Затем он прошел курс реабилитации.