Красноярск примет ЧМ по борьбе

Красноярск примет чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году. Об этом сообщает мэр города Сергей Еремин в Instagram.

В 2018 году турнир проходил в Будапеште, в 2019-м его примет столица Казахстана Нур-Султан. Соревнования пройдут с 14 по 22 сентября.

«И снова Красноярск в мировой спортивной линейке!

Только что стало известно, что чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Красноярске. Члены международной федерации UWW единогласно проголосовали за наш город!

В 2022 году готовимся встречать спортсменов и гостей со всего мира", — написал Еремин.

С момента проведения объединенных чемпионатов мира по вольной и греко-римской борьбе в 2005 году Россия принимала турнир один раз: в 2010 году соревнования проходили в Москве.