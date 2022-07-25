Глава Федерации спортивной борьбы России отметил работу сотрудников МЧС

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что сотрудники МЧС героически спасли двух членов юниорской сборной России по вольной борьбе во время инцидента в Кабардино-Балкарии, жертвой которого стал бронзовый призер чемпионата страны среди юниоров Ахмед Жилетежев.

«Ребят благодаря героическим усилиям спасателей МЧС удалось спасти, они сделали невозможное, подарили им вторую жизнь, огромные слова благодарности», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Жилетежев погиб в воскресенье в результате падения в ущелье во время восхождения на гору Бука-Баши в Кабардино-Балкарии.

Поход 19-летний спортсмен совершал в составе незарегистрированной группы, в нее входило еще как минимум два члена юниорской сборной России, которых удалось спасти сотрудникам МЧС. Их имена не разглашаются.