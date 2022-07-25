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Сегодня, 17:41

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил работу сотрудников МЧС

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что сотрудники МЧС героически спасли двух членов юниорской сборной России по вольной борьбе во время инцидента в Кабардино-Балкарии, жертвой которого стал бронзовый призер чемпионата страны среди юниоров Ахмед Жилетежев.

«Ребят благодаря героическим усилиям спасателей МЧС удалось спасти, они сделали невозможное, подарили им вторую жизнь, огромные слова благодарности», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Жилетежев погиб в воскресенье в результате падения в ущелье во время восхождения на гору Бука-Баши в Кабардино-Балкарии.

Поход 19-летний спортсмен совершал в составе незарегистрированной группы, в нее входило еще как минимум два члена юниорской сборной России, которых удалось спасти сотрудникам МЧС. Их имена не разглашаются.

Источник: https://tass.ru/sport/15304553
Михаил Мамиашвили
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