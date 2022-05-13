Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил грядущий дебют профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League.

«Объединенный мир борьбы (UWW) относится к борцовской лиге Поддубного достаточно лояльно, потому что это никак не противоречит тем рекомендациям, которые озвучивал Международный олимпийский комитет. Это чисто профессиональная лига. Запрета на профессию, к счастью, у нас нет. Я не хочу углубляться в эту проблему, но считаю, что спорт — одна из площадок, которые не должны подвергаться любой коррозии в интересах той или иной политической стороны», — цитирует Мамиашвили Metaratings.ru.

Первый турнир Poddubny Wrestling League пройдет в Москве с 19 по 20 мая, в нем примут участие лучшие борцы России и Белоруссии, а также представители других стран. Ожидаемое количество стран-участниц — более 10.

Соревнования пройдут по олимпийским стилям спортивной борьбы: вольной, греко-римской, женской борьбе, а также по грэпплингу и панкратиону.