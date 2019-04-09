Гаджимагомедов снялся с финала чемпионата Европы и завоевал серебро

Российский борец вольного стиля Ахмед Гаджимагомедов снят с финала чемпионата Европы по решению врача, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. В схватке за золото в весовой категории до 79 кг он должен был с представителем Азербайджана Джабраилом Гасановым.

Накануне в полуфинале Гаджимагомедов травмировал колено, однако смог победить украинца Алексея Доманицкого (7:0).

– Как я уже вчера говорил, Ахмед Гаджимагомедов – герой. К сожалению, травма не позволит ему побороться в финале – он сейчас передвигается на костылях. С финала он снят врачом, – отметил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Таким образом, Гаджимагомедов завоевал серебро чемпионата Европы в Бухаресте.