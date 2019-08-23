Федерация борьбы России рассматривает Красноярск основным местом проведения чемпионата мира

Федерация спортивной борьбы России рассматривает Красноярск в качестве основного кандидата на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе, сообщает ТАСС

Ранее министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев сообщил, что регион планирует претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе 2022 года. Федерация спортивной борьбы заявила о готовности поддержать заявку.

«Базовая заявка России — Красноярск. Не знаю, какая будет позиция международной федерации, можно вольную борьбу отдать на Северный Кавказ, греко-римскую оставить в Красноярске, но пока это просто разговоры. Мы будем представлять Красноярск для проведения чемпионата в 2022 году по трем стилям плюс грэпплинг», — отметил президент федерации Михаил Мамиашвили.