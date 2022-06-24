Борьба
Новости
Вольная Греко-римская
Главная
Борьба

Сегодня, 16:31

Депутат Госдумы Журова считает заслуженным, наградить тренера по борьбе, спасшего людей из горящей машины

Читать «СЭ» в

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась мнением о поступке тренера Арсланбека Алиева, спасшего несколько человек из горящей машины.

ДТП произошло сегодня, 24 июня, на Смоленском бульваре в Москве. Алиев вытащил шесть человек из горящей машины.

«Уже не первый раз, когда спортсмены помогают людям в подобных ситуациях. Помните, боксеры вытащили людей из горящего троллейбуса?! Они так заточены, если что-то происходит, то они спешат на помощь. Сколько раз мы это видели. Когда ребята из Дагестана, Кавказа видят это, то они очень быстро реагируют. В таких ситуациях они не обдумывают, а сразу бегут помогать. Обычно такие вещи отмечается МЧС, правительством. Выдаются грамоты, медали», — цитирует Журову «Газета.ru».

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили также призвал поощрить тренера.

Алиев является мастером спорта международного класса, медалистом чемпионатов России, а также обладателем Кубка мира. Под его руководством юношеская сборная Дагестана неоднократно становилась победителем командного зачета на чемпионатах России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/24/17999144.shtml
4
1
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили — об отстранении российских борцов: «Открытый расизм»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости