Четыре чемпиона мира выступят на «Гран-при Иван Ярыгин»

Борцы из 14 стран примут участие в 31-м «Гран-при Иван Ярыгин» по вольной и женской борьбе, который пройдет 23-26 января в Красноярске.

Главный сюжет у вольников — противостояние в весе до 74 кг двукратных чемпионов мира Заурбека Сидакова и Магомедрасула Газимагомедова, чемпионов мира Магомеда Курбаналиева и Хетика Цаболова, победителя ЧМ-2019 для борцов до 23 лет Разамбека Жамалова, а также призера чемпионата мира-2019 Нуркожа Кайпанова из Казахстана.

В категории до 86 кг лидерство в сборной России оспорят призер ЧМ-2019 Артур Найфонов, победитель Европейских игр Даурен Куруглиев и чемпион Европы-2019 Владислав Валиев.

Сборная США выступит в турнире по вольной борьбе в полном составе, причем в весе до 57 проверит двух претендентов на участие в Олимпиаде-2020 — финалиста ЧМ-2017 Томаса Гилмана и призера юниорского первенства мир-2019 Виталия Оруджева — сына бронзового призера Олимпиады-1992 в составе сборной СНГ Вугара Оруджева.

В женском турнире сборной России будут противостоять спортсменки Японии, Китая, Монголии, США и Казахстана.