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Чемпион Европы по борьбе из России дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

Иван Шитик
Корреспондент
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Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал чемпиона Европы по борьбе 2020 года Александра Богомоева на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

Дисквалификация 32-летнего борца-вольника отсчитывается с 4 декабря 2020 года.

Спортсмен нарушил пункты 2.1 и 2.2 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена; использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Богомоев победил на чемпионате Европы 2020 года в весовой категории до 61 кг. Он является трехкратным чемпионом России и победителем Европейских игр 2015 года.

Источник: https://rusada.ru/
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