Чемпион Европы по борьбе из России дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал чемпиона Европы по борьбе 2020 года Александра Богомоева на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

Дисквалификация 32-летнего борца-вольника отсчитывается с 4 декабря 2020 года.

Спортсмен нарушил пункты 2.1 и 2.2 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена; использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Богомоев победил на чемпионате Европы 2020 года в весовой категории до 61 кг. Он является трехкратным чемпионом России и победителем Европейских игр 2015 года.